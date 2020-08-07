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Асмус рассказала о неожиданном визите в офис Харламова 

Слово и Дело и ещё 3 1 час назад
Асмус рассказала о неожиданном визите в офис Харламова
Фото: Instagram
Актриса Кристина Асмус приехала в офис Comedy Club, резидентом которого является ее супруг, популярный комик Гарик Харламов. На фоне предстоящего развода артистка появилась на работе мужа в эффектном наряде.
Асмус отметила, что она приехала на примерку в офис к "пока еще мужу", добавив, что скоро ее фанаты смогут увидеть ее в новом проекте. Здание Comedy Club звезда "Интернов" посетила 6 августа, как раз тогда же, когда ее супруг вернулся на работу после двухнедельного карантина.
Актриса нарядилась в эпатажный леопардовый костюм с объемными воланами в районе груди и брюки-клеш. Необычный образ Асмус дополнила маленькой черной шляпкой. Фото она опубликовала в разделе Stories на своей странице в Instagram.
Недавно Харламов и Асмус объявили о разводе спустя восемь лет семейной жизни. По словам знаменитостей, они в течение года шли к этому решению. Они также отметили, что брачную жизнь заканчивают, оставаясь хорошими друзьями и призвали не искать причин разлада в скандале вокруг фильма "Текст".
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Комментарии
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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