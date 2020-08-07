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Пригожин усомнился в возможности прожить на 50 тысяч рублей в месяц 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
Пригожин усомнился в возможности прожить на 50 тысяч рублей
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что в месяц тратит не менее полутора-двух миллионов рублей, отметив при этом, что не представляет, как звезды шоу-бизнеса могут прожить на 50 тысяч.
Так продюсер прокомментировал заявление ряда звезд шоу-бизнеса, в частности, Ляйсан Утяшевой и Никиты Джигурды, о готовности прожить месяц на 50 тысяч рублей.

"Учитывая, что я занимаюсь продюсерской деятельностью, мне нужен не один миллион. Потому что я инвестирую деньги в творчество, в артистов, в музыку, в клипы. Я считаю, что люди, которые говорят, что в месяц можно жить на 30-50 тысяч рублей, они лукавят", — заявил Пригожин.

По его словам, со значительно меньшими доходами можно было и не мечтать о швейцарском образовании для детей, а также о достойных клипах для его жены, певицы Валерии.

"Я человек, работающий с 12 лет, не могу себе позволить оставаться в зоне заработка 50 тысяч рублей. Не согласен, что на эти деньги можно прожить. Те люди, которые дают эти комментарии, они не живут на 50 тысяч рублей, невозможно полететь на эти деньги в Испанию, дом купить. Это все легенды!" — добавил продюсер.

При этом Пригожин рассказал, что воспитывает шестерых детей и вынужден содержать массу близких родственников. "Мне бы этих денег (50 тысяч. — прим. ред.) не хватило. Мне меньше полутора— двух миллионов просто невозможно. Я физически просто не могу", — заключил он.
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Комментарии 5
Шоу-бизнес , Другое , Никита Джигурда , Иосиф Пригожин , Валерия , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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