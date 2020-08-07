Пригожин усомнился в возможности прожить на 50 тысяч рублей

"Я человек, работающий с 12 лет, не могу себе позволить оставаться в зоне заработка 50 тысяч рублей. Не согласен, что на эти деньги можно прожить. Те люди, которые дают эти комментарии, они не живут на 50 тысяч рублей, невозможно полететь на эти деньги в Испанию, дом купить. Это все легенды!" — добавил продюсер.