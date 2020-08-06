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Утяшева назвала сумму денег для «спокойной» жизни 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Утяшева назвала сумму денег для «спокойной» жизни
Фото: РИА Новости
Телеведущая, жена комика Павла Воли Ляйсан Утяшева заявила, что может прожить на вполне скромную сумму. Об этом она рассказала в интервью телеканалу Premier.
По словам Утяшевой, она практически не ходит по ресторанам, а на рынке закупается на сумму в 10 тысяч рублей.

«Лично я на 50 тысяч спокойно проживу», — подчеркнула она.

Утяшева также отметила, что в ее жизни были времена, когда им с мамой приходилось «сидеть на гречке», однако, по ее словам, в таких ситуациях главное — не унывать.
«Рамблер» писал, что Ляйсан Утяшева заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, неоднократный победитель российский и международных соревнований, в том числе и чемпионата Европы. С 2012 года состоит в браке с юмористом Павлом Волей. Пара воспитывает двоих детей.
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Шоу-бизнес , Ляйсан Утяшева
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