На кадрах Спирс танцует в черном спортивном бюстгальтере, который оголяет ее живот, и в коротких зеленых шортах. Волосы певицы распущены, на глазах нанесен макияж в стиле Smoky Eyes.

Подписчики знаменитости озадачились ее поведением и внешним видом. "Девочка, с тобой все в порядке? Я волнуюсь", "Она выглядит странно и потеряно", "Тебе точно не нужна помощь?", написали комментаторы под постом.

Видео набрало более полутора миллионов просмотров.

Ранее поп-дива уже размещала в Instagram видео, на котором демонстрирует странный танец, который придумала сама.

Под хит Нелли Фуртадо "Say it Right" (2006 год) и трек Билли Айлиш "I Love You" певица исполняет движения, чем-то напоминающие восточные танцы: она вертит бедрами, крутится и размахивает руками. Однако многих пользователей такой "фристайл" от обладательницы премии "Грэмми" только рассмешил.