Американская певица Бритни Спирс опубликовала видео в откровенном наряде и напугала поклонников своим странным танцем. Ролик появился в Instagram исполнительницы.

На кадрах Спирс танцует в черном спортивном бюстгальтере, который оголяет ее живот, и в коротких зеленых шортах. Волосы певицы распущены, на глазах нанесен макияж в стиле Smoky Eyes.

Подписчики знаменитости озадачились ее поведением и внешним видом. "Девочка, с тобой все в порядке? Я волнуюсь", "Она выглядит странно и потеряно", "Тебе точно не нужна помощь?", написали комментаторы под постом.

Видео набрало более полутора миллионов просмотров.

Ранее поп-дива уже размещала в Instagram видео, на котором демонстрирует странный танец, который придумала сама.

Под хит Нелли Фуртадо "Say it Right" (2006 год) и трек Билли Айлиш "I Love You" певица исполняет движения, чем-то напоминающие восточные танцы: она вертит бедрами, крутится и размахивает руками. Однако многих пользователей такой "фристайл" от обладательницы премии "Грэмми" только рассмешил.

В феврале этого года Бритни Спирс во время исполнения очередного такого танца упала и повредила ногу, о чем рассказала подписчикам в Instagram. По словам исполнительницы, после этого она не танцевала шесть месяцев

После того, как ее отец Джеймс Спирс стал опекуном Бритни в 2008 году и получил право контролировать и вести все ее дела, в том числе и финансовые, в Сети появилось движение #FreeBritney. Под этим хэштегом можно найти тысячи публикаций от поклонников со словами поддержки и вопросами о том, все ли в порядке у исполнительницы.