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Ивлеева излечилась от коронавируса 

Вероника Полынина 1 час назад
Ивлеева излечилась от коронавируса
Фото: Instagram
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева излечилась от коронавируса. Об этом она сообщила подписчикам в Instagram.
Ивлеева рассказала, что она и ее муж Алексей Узенюк, более известный как хип-хоп-исполнитель Элджей, после курса лечения от коронавируса сдали тест и получили отрицательные результаты.
По словам телеведущей, завтра ее семье предстоит сдать повторный тест, и если результаты снова будут отрицательными, карантин закончится, и ведущая сможет приступить к работе.

«И меня это очень радует. Я очень соскучилась вообще по всему: по жизни, по социуму», — заявила Ивлеева.

Как сообщал «Рамблер», 26 июля Ивлеева рассказала, что она и ее муж заразились коронавирусом. Анастасия сообщала, что у нее болезнь протекает в легкой форме: присутствуют признаки ОРВИ, слабость, потеря вкуса и обоняния. 31 июля Элджей опубликовал фото из машины скорой помощи, при этом не уточнив причину госпитализации.
Шоу-бизнес , Анастасия Ивлеева , Алексей Узенюк
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