Ивлеева излечилась от коронавируса 

Ивлеева рассказала, что она и ее муж Алексей Узенюк , более известный как хип-хоп-исполнитель Элджей, после курса лечения от коронавируса сдали тест и получили отрицательные результаты.

По словам телеведущей, завтра ее семье предстоит сдать повторный тест, и если результаты снова будут отрицательными, карантин закончится, и ведущая сможет приступить к работе.

«И меня это очень радует. Я очень соскучилась вообще по всему: по жизни, по социуму», — заявила Ивлеева.

Как сообщал «Рамблер», 26 июля Ивлеева рассказала, что она и ее муж заразились коронавирусом. Анастасия сообщала, что у нее болезнь протекает в легкой форме: присутствуют признаки ОРВИ, слабость, потеря вкуса и обоняния. 31 июля Элджей опубликовал фото из машины скорой помощи, при этом не уточнив причину госпитализации.