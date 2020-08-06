Ивлеева излечилась от коронавируса

Пару недель назад популярная блогер и телеведущая Настя Ивлеева рассказала подписчикам, что заболела коронавирусом. Комментируя свое состояние здоровья, звезда соцсетей отмечала, что болезнь протекает в довольно легкой форме. 6 августа стало известно, что Анастасия излечилась от COVID-19. В своем Telegram-канале Ивлеева опубликовала результаты анализов — и они отрицательные. «Ура!» — радуется телеведущая.

«Прошла 10 метров, началась одышка. Целыми днями лежу в кровати, жру, больше делать ничего нельзя. Мы просто лежим, как картошки-лепешки. Пока самочувствие такое, что хочется валяться в кровати, врачи настаивают первые пять дней, а лучше всю болезнь лежать. В целом наша болячка протекает в легкой форме, единственное — некоторые начали кашлять. Взрослые чувствуют себя приемлемо. Дикая слабость у всех. Я два дня с кровати не вставала, но при этом у меня хороший аппетит, что прекрасно, значит организм борется, просит энергии. Не чувствую вкуса любимых продуктов или напитков, но перетерпеть можно», — ранее рассказывала Ивлеева о самочувствии.

Вместе с ведущей «Орла и решки» коронавирусом заболел ее супруг, рэпер Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк — прим.ред.) и их родители, гостившие в загородном доме пары. Примечательно, что Анастасия с мужем весьма ответственно подошли к вопросу самоизоляции и в течение двух с половиной месяцев в разгар пандемии не покидали свой дом.

На сегодняшний день в России зафиксировано 871 894 случаев заболевания коронавирусом, 5 267 из которых выявлены за последние сутки. 676 357 человек выздоровели, а 14606 — скончались.