Суд наказал Собчак за пикет у здания ФСБ 

Ксению Собчак оштрафовали на 20 тысяч рублей за «участие» в пикетах в поддержку бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы.
Суд счел Собчак виновной по статье административного кодекса «Нарушение участником публичного мероприятия порядка проведения акции или пикетирования».
«Суд назначил Собчак Ксении Анатольевне административный штраф в размере 20 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.
Собчак задержали у здания ФСБ на Лубянке 7 июля.
Она заявила полицейским, что пришла для съемки программы и в пикет не вставала. При этом на ней была футболка со словами поддержки Сафронову.
Позже видео задержаний участников пикета и постановочные кадры из дежурной части, куда привезли Собчак, были использованы в рекламе онлайн-доставки сети продуктовых магазинов. Пользователи сочли такую рекламу «безнравственной» и «некорректной».
Как сообщал «Рамблер», Ивана Сафронова, бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», ныне занимающего пост советника главы «Роскосмоса», задержали 7 июля по подозрению в работе на спецслужбы Чехии. Следствие считает, что Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой и передал ей секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в Африке и на Ближнем Востоке. Журналисту предъявлено обвинение в государственной измене. Сафронов свою вину отрицает и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. В СМИ он специализировался на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.