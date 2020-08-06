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Суд наказал Собчак за пикет у здания ФСБ 

Вероника Полынина 2 часа назад
Суд наказал Собчак за пикет у здания ФСБ
Фото: РИА Новости
Ксению Собчак оштрафовали на 20 тысяч рублей за «участие» в пикетах в поддержку бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы.
Суд счел Собчак виновной по статье административного кодекса «Нарушение участником публичного мероприятия порядка проведения акции или пикетирования».

«Суд назначил Собчак Ксении Анатольевне административный штраф в размере 20 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

Собчак задержали у здания ФСБ на Лубянке 7 июля.

Она заявила полицейским, что пришла для съемки программы и в пикет не вставала. При этом на ней была футболка со словами поддержки Сафронову.
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Позже видео задержаний участников пикета и постановочные кадры из дежурной части, куда привезли Собчак, были использованы в рекламе онлайн-доставки сети продуктовых магазинов. Пользователи сочли такую рекламу «безнравственной» и «некорректной».
Как сообщал «Рамблер», Ивана Сафронова, бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», ныне занимающего пост советника главы «Роскосмоса», задержали 7 июля по подозрению в работе на спецслужбы Чехии. Следствие считает, что Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой и передал ей секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в Африке и на Ближнем Востоке. Журналисту предъявлено обвинение в государственной измене. Сафронов свою вину отрицает и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. В СМИ он специализировался на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.
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Шоу-бизнес , Иван Сафронов , Ксения Собчак , ФСБ , Роскосмос , Ведомости
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