Суд наказал Собчак за пикет у здания ФСБ 

Ксению Собчак оштрафовали на 20 тысяч рублей за «участие» в пикетах в поддержку бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова , обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы.

Суд счел Собчак виновной по статье административного кодекса «Нарушение участником публичного мероприятия порядка проведения акции или пикетирования».

«Суд назначил Собчак Ксении Анатольевне административный штраф в размере 20 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

Собчак задержали у здания ФСБ на Лубянке 7 июля.

Она заявила полицейским, что пришла для съемки программы и в пикет не вставала. При этом на ней была футболка со словами поддержки Сафронову.

Позже видео задержаний участников пикета и постановочные кадры из дежурной части, куда привезли Собчак, были использованы в рекламе онлайн-доставки сети продуктовых магазинов. Пользователи сочли такую рекламу «безнравственной» и «некорректной».