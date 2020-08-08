«Я бы им головы поотрывал»: Разин вступился за Салтыкову 

«Будь прокляты эти уроды, которые придумывают болезни нашим звездам. На протяжении 35 лет мне и моим артистам приписывали такие болезни, от которых уже несколько раз можно было умереть. Слава Богу, мы никогда не болеем и ведём здоровый образ жизни. Но некоторые журналисты пытаются пропиариться на мнимых болезнях наших звёзд. Я бы им за это головы поотрывал. Вот и Ира Салтыкова — самая здоровая и самая жизнерадостная девчонка — звезда проекта «Дискотека „Союз“, которую я знаю уже 34 года. Ирочка, не обращай внимания на этих дураков. Цвети всегда и будь здорова, а недоброжелатели и так сами сдохнут», — написал Садальский в микроблоге.