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Салтыкова резко отреагировала на сообщения о своей болезни 

РИА Новости и ещё 7 2 часа назад
Салтыкова резко ответила на сообщения о своей болезни
Фото: РИА Новости
Певица Ирина Салтыкова резко отреагировала на слухи об онкологическом заболевании.

"Бред! Не верьте, не читайте, пишут, что в голову придет! Мусор. Нет повода, просто берут с потолка, уроды!", — написала она в инстаграме.

Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что артистка приехала в Сочи для прохождения оздоровительных процедур в связи с вернувшимся онкологическим заболеванием.
Салтыкова в эфире телеканала НТВ признавалась, что в 1995 году у нее диагностировали рак на фоне стресса, полученного из-за развода и смерти отца.
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Шоу-бизнес , Ирина Салтыкова , НТВ
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