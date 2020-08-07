Салтыкова резко ответила на сообщения о своей болезни

Певица Ирина Салтыкова резко отреагировала на слухи об онкологическом заболевании.

"Бред! Не верьте, не читайте, пишут, что в голову придет! Мусор. Нет повода, просто берут с потолка, уроды!", — написала она в инстаграме. View this post on Instagram A post shared by Irina Saltykova (@irinasaltykova_official) on Aug 6, 2020 at 1:59am PDT

Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что артистка приехала в Сочи для прохождения оздоровительных процедур в связи с вернувшимся онкологическим заболеванием.

Салтыкова в эфире телеканала НТВ признавалась, что в 1995 году у нее диагностировали рак на фоне стресса, полученного из-за развода и смерти отца.