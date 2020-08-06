Изнасилованная звезда Netflix совершила суицид

Пережившая изнасилование актриса Дэйзи Коулмэн покончила с собой в 23 года. Об этом ее мать Мелинда Меллер Коулмэн сообщила в своем Facebook-аккаунте.

По ее словам, звезда Netflix так и не смогла оправиться от случившегося.

«Она была моим лучшим другом и замечательной дочерью. Я думаю, она хотела показать, что я могу жить без нее. Но не могу. Я бы хотела забрать всю ее боль», — говорится в посте.

В 2016 году на Netflix вышел фильм «Одри и Дейзи», в котором рассказывалась история трагедии, случившейся с Коулмэн. Кроме того, актриса сыграла саму себя в сериале «Демократия сейчас!» и снялась в хорроре «Техасский смертельный трип».

Коулмэн стала жертвой насилия в 2012 году — на тот момент ей было всего 14 лет. Коуэлмен вместе с подругой сбежала из дома, чтобы встретиться со своим знакомым, 17-летним учеником той же школы Мэтью Барнеттом, внуком бывшего сенатора, и его другом. Приехав к Барнетту домой Коулмэн слишком много выпила, и Мэтью изнасиловал ее. Его друг в то же время изнасиловал вторую девочку, причем еще один их знакомый снимал происходящее на видео.

После этого Барнетт отвез Коулмэн к ее дому и оставил на крыльце. По словам матери Дэйзи, температура ночью была почти нулевая, и к утру, когда она обнаружила свою дочь на крыльце, волосы девочки примерзли к полу.

Полиция начала расследование дела и предъявила обвинения Мэтью Барнетту (дело второго подозреваемого, 15-летнего мальчика, было передано в суд по делам несовершеннолетних). Однако вскоре обвинения были сняты, а семья Коулмэнов стала получать анонимные угрозы. Затем мать Дейзи Коулмэн была уволена с работы, а их дом сгорел при неясных обстоятельствах. Как предполагала мать Дэйзи, это связано с вмешательством отца Мэтью Барнетта.