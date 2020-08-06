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Гагарина объявлена в розыск из-за долгов 

Артём Кульша 27 минут назад
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) разыскивает певицу Полину Гагарину из-за долгов. Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
3 августа, как сообщал «Рамблер», «Форбс» (Forbes) представил рейтинг «20 звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами». Первое место в нем занял музыкант Сергей Шнуров. Гагарина заняла в списке шестое место. Издание оценило общий объем гонорарных выплат в ее адрес с мая 2019 года по апрель 2020-го в 6,4 миллиона долларов.
Сегодня «Мэш» сообщил, что Гагарина задолжала 55 тысяч рублей за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и 30 тысяч рублей по налогам. Некоторое время назад суд постановил взыскать с нее эти средства. В настоящее время сотрудники ФССП разыскивают певицу.
В мае средства массовой информации сообщили, что Гагарина ушла от мужа фотографа Дмитрия Исхакова, потому что тот был чрезмерно погружен в ее карьеру, чрезмерно ее контролировал, был чрезмерно занудным, чопорным и чистоплотным, зарабатывал намного меньше нее либо, возможно, потому что завела богатого поклонника.
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Шоу-бизнес , Видео , Дмитрий Исхаков , Сергей Шнуров , Полина Гагарина , Forbes
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