3 августа, как сообщал «Рамблер», «Форбс» (Forbes) представил рейтинг «20 звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами». Первое место в нем занял музыкант Сергей Шнуров . Гагарина заняла в списке шестое место. Издание оценило общий объем гонорарных выплат в ее адрес с мая 2019 года по апрель 2020-го в 6,4 миллиона долларов.

Сегодня «Мэш» сообщил, что Гагарина задолжала 55 тысяч рублей за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и 30 тысяч рублей по налогам. Некоторое время назад суд постановил взыскать с нее эти средства. В настоящее время сотрудники ФССП разыскивают певицу.