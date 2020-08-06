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Ляйсан Утяшева: «Лично я на 50 тысяч спокойно проживу» 

runews24.ru 1 час назад
Утяшева: «Лично я на 50 тысяч спокойно проживу»
Фото: из открытых источников
Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала каналу Premie о том, как в детстве жила в неблагоприятных финансовых условиях, поэтому сейчас чувствует себя комфортно, не тратя больших сумм денег.
Ляйсан заявила, что может легко тратить 50 тысяч рублей в месяц и при этом ни в чем не нуждаться. Гимнастка поделилась, что походам в рестораны она предпочитает домашнюю готовку, а за один поход на рынок может потратить десять тысяч рублей.
Утяшева поделилась, что когда маленькая она жила с мамой, порой им приходилось питаться одной только гречкой, это дало ей уверенность в том, что в сложных ситуациях главным является поддержание оптимистичного настроя.
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Шоу-бизнес , Ляйсан Утяшева
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