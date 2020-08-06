Утяшева: «Лично я на 50 тысяч спокойно проживу»

Спортсменка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала каналу Premie о том, как в детстве жила в неблагоприятных финансовых условиях, поэтому сейчас чувствует себя комфортно, не тратя больших сумм денег.

Ляйсан заявила, что может легко тратить 50 тысяч рублей в месяц и при этом ни в чем не нуждаться. Гимнастка поделилась, что походам в рестораны она предпочитает домашнюю готовку, а за один поход на рынок может потратить десять тысяч рублей.

Утяшева поделилась, что когда маленькая она жила с мамой, порой им приходилось питаться одной только гречкой, это дало ей уверенность в том, что в сложных ситуациях главным является поддержание оптимистичного настроя.