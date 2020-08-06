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«Нереальный образ»: Бузова предстала на съемках с эффектным «конским хвостом» из африканских косичек 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Бузова cняла новый клип
Фото: globallookpress.com
Певица сняла новый многообещающий клип.
Ольга Бузова записала новый музыкальный клип, сменив в нем несколько образов. Пожалуй, самым запоминающимся оказался style в духе конца 90-х, в котором звезда примерила шортики «варенки» со шнуровкой, блестящий лиф и куртку на заклепках с принтом в виде разноцветных надписей.
В качестве аксессуаров ведущая «Дома-2» выбрала серьги в виде знака «доллар» и серебристую косынку на шее. Внимание привлекала и новая прическа артистки в виде высокого «конского хвоста», собранного на макушке. Однако вместо распущенных локонов в нем были многочисленные африканские косички.

«Нереальный образ», «Идеальная», «Супеерскааая», «Шикарно выглядишь, огонь», «Моя самая красивая», «Как в аниме лицо», «Все, как мы любим», — отреагировали на дерзкий style Бузовой ее поклонники в Сети.

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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Ольга Бузова
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