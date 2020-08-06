Бузова cняла новый клип

Певица сняла новый многообещающий клип.

В качестве аксессуаров ведущая «Дома-2» выбрала серьги в виде знака «доллар» и серебристую косынку на шее. Внимание привлекала и новая прическа артистки в виде высокого «конского хвоста», собранного на макушке. Однако вместо распущенных локонов в нем были многочисленные африканские косички.