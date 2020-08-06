«Он меня избил»: Лобачева подала на развод

Известно, что пара периодически работала вместе, давая мастер-классы и частные уроки. Первое время они жили душа в душу и планировали ребенка, но около года назад между ними стало расти недопонимание, которое оборачивалось частыми скандалами. К примеру, Лобачева обвинила мужчину в несдержанности и рукоприкладстве.

«Он меня избил просто… за то, что ему что-то не понравилось!» — цитирует Лобачеву KP.ru.

Третьяков же утверждал, что все домашние склоки случаются из-за пьянства Ирины. Фигуристка эту информацию отрицает, отмечая, что у нее уже давно нет проблем со спиртным — она успешно излечила свою зависимость в реабилитационном центре.

Сначала спортсменка хотела подать на развод в январе, но этого так и не случилось, и пара продолжила тренировки. После карантина ее отношения с мужем вновь накалились, и женщина решилась на расторжение брака — оно назначено на 11 августа. Известно, что у пары нет детей и совместно нажитого имущества. Напомним, что замуж за Третьякова Лобачева вышла три года назад.