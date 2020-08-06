Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

47-летняя Лобачева подала на развод 

WomanHit.ru и ещё 4 1 час назад
«Он меня избил»: Лобачева подала на развод
Фото: ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ
Обладательница титула «Чемпионка мира» Ирина Лобачева решила развестись со своим мужем, 31-летним Иваном Третьяковым — фигурист и наставник начинающих спортсменов из Кирова моложе нее на 16 лет. Спортсменка уже выселила избранника из своей квартиры.
Известно, что пара периодически работала вместе, давая мастер-классы и частные уроки. Первое время они жили душа в душу и планировали ребенка, но около года назад между ними стало расти недопонимание, которое оборачивалось частыми скандалами. К примеру, Лобачева обвинила мужчину в несдержанности и рукоприкладстве.

«Он меня избил просто… за то, что ему что-то не понравилось!» — цитирует Лобачеву KP.ru.

Третьяков же утверждал, что все домашние склоки случаются из-за пьянства Ирины. Фигуристка эту информацию отрицает, отмечая, что у нее уже давно нет проблем со спиртным — она успешно излечила свою зависимость в реабилитационном центре.
Сначала спортсменка хотела подать на развод в январе, но этого так и не случилось, и пара продолжила тренировки. После карантина ее отношения с мужем вновь накалились, и женщина решилась на расторжение брака — оно назначено на 11 августа. Известно, что у пары нет детей и совместно нажитого имущества. Напомним, что замуж за Третьякова Лобачева вышла три года назад.
Видео дня. Старушка рассказала, как отомстила мужу-изменщику
WomanHit.ru: последние новости
Знакомые отметили серьезные изменения во внешности Заворотнюк Знакомые отметили серьезные изменения во внешности Заворотнюк Гузеева пристыдила пожилых хейтеров в соцсети Гузеева пристыдила пожилых хейтеров в соцсети Максим Галкин стал байкером Максим Галкин стал байкером
Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Иван Третьяков , Ирина Лобачева , Комсомольская правда , Киров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Добровинский впечатлил журналистов внешним видом
Добровинский впечатлил журналистов внешним видом
Пока вы спали: россиян частично освободят от НДФЛ
Пока вы спали: россиян частично освободят от НДФЛ
Apple перенесла выпуск новых iPhone
Apple перенесла выпуск новых iPhone
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Видео
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
01:32
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
Происшествия
Су-25 сел в поле
01:20
Су-25 сел в поле
Армия Происшествия
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
01:06
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
Происшествия
Массированный удар «Искандера» попал на видео
01:12
Массированный удар «Искандера» попал на видео
Армия Войска
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
01:22
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
Наука и техника Наука
Натянувший маску на глаза российский мэр попал на видео
00:18
Натянувший маску на глаза российский мэр попал на видео
Общество Политика
Опубликовано видео матери оставленного в Москве ребенка
00:25
Опубликовано видео матери оставленного в Москве ребенка
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ
01:09
Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ
Происшествия
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
01:08
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
Происшествия
Невеста осталась чудом жива после взрыва в Бейруте
01:24
Невеста осталась чудом жива после взрыва в Бейруте
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение