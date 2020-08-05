«Знак сверху»: Азиза о романе с Караченцовым

Певица Азиза собирается написать автобиографическую книгу, в которой пообещала рассказать о романе с Николаем Караченцовым.

Как пишет StarHit , певица рассказала, что в конце 1990-х годов у них с народным артистом РСФСР вспыхнул страстный роман, и Караченцов даже был готов уйти из семьи. По словам Азизы, супруга актера Людмила Поргина знала о неверности мужа и была готова к разводу.

Певица вспоминает, что ее мама строго запретила ей разрушать чужую семью.

«Она сказала: «На чужой беде счастья не построишь», — рассказала Азиза.

Певица не чувствует вины перед Людмилой Поргиной.

«Я ничего у нее не украла, на себе его не женила. Тем более все так сложилось трагически, что я поняла: это знак сверху», — намекнула она на трагическое ДТП с участием Караченцова в 2005 году.

Ранее «Рамблер» писал, что вдова Игоря Талькова Татьяна подала иск о защите чести и достоинства к певице Азизе из-за скандального интервью, в котором певица фактически обвинила Талькова в сутенерстве. Она рассказала, как Игорь Тальков забрал ее из гостиницы и повез через лес к некоему криминальному авторитету. А когда она узнала и воспротивилась, то высадил прямо в лесу из машины.