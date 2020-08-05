Чумаков назвал себя толстым и старым

Певец Алексей Чумаков — толстый, старый, бородатый бездарь и нарцисс, но не тиран. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме.

Фото: Instagram Instagram

В 2007 году, как сообщал «Рамблер», Чумаков начал встречаться с певицей Юлией Ковальчук , в 2013-м они поженились, в 2017-м завели дочь Амелию. Вчера певец ответил на самые частые идиотские вопросы, которые ему задают пользователи инстаграма.

Так, он назвал бестактным вопрос о том, почему он и Ковальчук не показывают свою дочь общественности, и посоветовал тем, кто его задает, унять свое любопытство, глядя на собственных детей.

На вопрос о том, почему он такой старый, Чумаков ответил, что с умной женщиной мужчина взрослеет быстрее, а на вопрос о том, почему смотрит на жену без любви, — что любит ее сердцем, а не зрачками.

Также певец признал себя нарциссом и толстым, старым, бородатым бездарем, Ковальчук — красоткой, а женщин, которые называют его тираном, — больными авитаминозом.