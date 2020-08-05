Чумаков назвал себя толстым и старым

Певец Алексей Чумаков
— толстый, старый, бородатый бездарь и нарцисс, но не тиран. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме.
В 2007 году, как сообщал «Рамблер», Чумаков начал встречаться с певицей Юлией Ковальчук
, в 2013-м они поженились, в 2017-м завели дочь Амелию. Вчера певец ответил на самые частые идиотские вопросы, которые ему задают пользователи инстаграма.
Так, он назвал бестактным вопрос о том, почему он и Ковальчук не показывают свою дочь общественности, и посоветовал тем, кто его задает, унять свое любопытство, глядя на собственных детей.
На вопрос о том, почему он такой старый, Чумаков ответил, что с умной женщиной мужчина взрослеет быстрее, а на вопрос о том, почему смотрит на жену без любви, — что любит ее сердцем, а не зрачками.
Также певец признал себя нарциссом и толстым, старым, бородатым бездарем, Ковальчук — красоткой, а женщин, которые называют его тираном, — больными авитаминозом.
«В мире морального эксгибиционизма, где о смерти близкого человека первым делом пишут в ЖЖ, где выяснение отношений сводится к перепалкам в фейсбуке, котлета не помещается в желудок, пока не снимется с пяти ракурсов для инстаграма, а жизненная философия умещается в одном предложении для твиттера, я предпочитают плакать одному, высказать все в лицо врагу, есть с аппетитом, а ночью просто шепнуть "Я люблю тебя" на ушко своей жене», — подытожил он.