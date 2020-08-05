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Михалкова из «Уральских пельменей» запускает новый телепроект 

Павел Тиунов 28 минут назад
Михалкова запускает новый телепроект
Фото: Instagram
Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала «Собеседнику» о новом телепроекте со своим участием. Шоу, которое выйдет в новом телесезоне на СТС, называется «Сториз».
В новой программе Михалкова примерила на себя роли «элитной селебы XIX века», учительницы из будущего, а также голодной стриптизерши в сауне и т.д. — всего более 20 образов. При этом актриса подчеркнула, что в шоу будет не просто развлекательным: в нем будут подниматься остросоциальные проблемы. Так, в одном из выпусков сценаристы затронули тему дистанционного образования, которая широко обсуждается в настоящее время.
Экс-звезда популярного телешоу пообещала "легкий, воздушный и актуальный" юмор, который придется по душе «детям в возрасте от 6 до 106 лет».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Юлия Михалкова отметила, что ушла из «Уральских пельменей», поскольку стремится испытать свежие впечатления, а также заняться новыми творческими проектами. При этом она с иронией отреагировала на слухи о том, что причиной ухода из шоу стала неразделенная любовь к коллеге Дмитрию Брекоткину. Актриса подчеркнула, что для нее актер является лишь хорошим другом.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Брекоткин , Юлия Михалкова
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