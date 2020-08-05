Михалкова запускает новый телепроект

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала «Собеседнику» о новом телепроекте со своим участием. Шоу, которое выйдет в новом телесезоне на СТС, называется «Сториз».

В новой программе Михалкова примерила на себя роли «элитной селебы XIX века», учительницы из будущего, а также голодной стриптизерши в сауне и т.д. — всего более 20 образов. При этом актриса подчеркнула, что в шоу будет не просто развлекательным: в нем будут подниматься остросоциальные проблемы. Так, в одном из выпусков сценаристы затронули тему дистанционного образования, которая широко обсуждается в настоящее время.

Экс-звезда популярного телешоу пообещала "легкий, воздушный и актуальный" юмор, который придется по душе «детям в возрасте от 6 до 106 лет».