Во внешности Анастасии Заворотнюк произошли необратимые изменения на фоне лечения от рака мозга, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на окружение актрисы.
«Она все понимает и ей не хочется показывать себя публике. К сожалению, болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность», — рассказала бывший реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова.
Большая часть изменений произошла из-за курсов химиотерапии.
«Меняется все — взгляд, состояние и цвет кожи», — констатировал театральный продюсер Валерий Сергеев.
Ранее «КП» сообщала о том, что Заворотнюк передвигается на кресле-каталке, у нее затруднена речь и затуманенное сознание. По данным издания, актриса проходит экспериментальное лечение рака вакциной на основе иммунных клеток.
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году стало известно, что Заворотнюк больна раком головного мозга. В апреле друг ее мужа фигуриста Петра Чернышева рассказал средствам массовой информации, что актриса была выписана из больницы, чувствует себя хорошо, но пока есть риск рецидива.