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Коллега рассказал о необратимых изменениях внешности Заворотнюк 

Вероника Полынина 36 минут назад
Во внешности Анастасии Заворотнюк произошли необратимые изменения на фоне лечения от рака мозга, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на окружение актрисы.

«Она все понимает и ей не хочется показывать себя публике. К сожалению, болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность», — рассказала бывший реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова.

Большая часть изменений произошла из-за курсов химиотерапии.

«Меняется все — взгляд, состояние и цвет кожи», — констатировал театральный продюсер Валерий Сергеев.

Для Заворотнюк изготовили специальную вакцину
Ранее «КП» сообщала о том, что Заворотнюк передвигается на кресле-каталке, у нее затруднена речь и затуманенное сознание. По данным издания, актриса проходит экспериментальное лечение рака вакциной на основе иммунных клеток.
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году стало известно, что Заворотнюк больна раком головного мозга. В апреле друг ее мужа фигуриста Петра Чернышева рассказал средствам массовой информации, что актриса была выписана из больницы, чувствует себя хорошо, но пока есть риск рецидива.
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Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев , Валерий Сергеев , Комсомольская правда
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