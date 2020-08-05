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«Безнадежная ситуация»: Волочкова продаст купель для оплаты штрафов 

Газета.Ru 19 минут назад
«Безнадежная ситуация»: Волочкова продаст купель
Фото: Газета.Ru
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова выставила на аукцион свою купель для того, чтобы расплатиться со штрафами, назначенными ей за проникновение в Дивеево. Знаменитость сообщила об этом в своем блоге, похваставшись новой именной купелью и неизменно идеальным шпагатом.
Российская балерина Анастасия Волочкова оказалась в бедственном положении. Для того, чтобы расплатится со штрафами за проникновение в монастырь в Дивеево она решила выставить на продажу свою купель. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

«Я хочу выставить мою предыдущую купель на аукцион. Только продажа моей ледяной купели спасет эту безнадежную ситуацию. А вырученные средства пойдут на оплату штрафов!» — поделилась идеей с подписчиками Волочкова.

В публикации Волочкова также отметила, что эта идея пришла ей в голову, поскольку ей подарили новую именную купель с инициалами «АВ». С какой суммы стартует аукцион по продаже старой артистка не сообщила. Вероятно, опасаясь большого количества негативных комментариев под публикацией, знаменитость закрыла возможность их оставлять. Из 1 млн 200 тысяч подписчиков, «лайком» идею балерины поддержали всего 8,5 тысяч.
Ранее сообщалось о том, что Тверской суд Москвы наказал балерину за визит в Дивеево очередным штрафом, который составил 40 тыс. рублей. Несколькими неделями ранее тот же суд выписал нарушительнице 20 тыс. Выполнив нехитрые математические вычисления, можно предположить, что Волочкова намерена заработать на продаже купели не менее 60 тысяч.
Напомним, что в конце июня Волочкова посетила монастырь, находящийся в селе Дивеево, въезд в которое был запрещен. На знаменитость и ее спутника составили административные протоколы. Позже Волочкова потребовала перенести рассмотрение дела в Москву.
Вслед за балериной в Дивеево задержали актера Никиту Джигурду и его спутницу. На них также составили административные протоколы.

«То есть я заразный, по-твоему? Надо бога любить! — возмущался артист в момент задержания. — То есть меня Богородица привела незаконно? Понятно!»

В разговоре с сотрудником правоохранительных органов Джигурда процитировал строки из стихотворения Высоцкого «Милицейский протокол». Он также обрушился на полицейского с обвинениями в том, что тот нарушил «законы» и оскорбил его «чувства верующего».
Подруга шоумена заявила, что правоохранительные органы проводят проверку, но они с артистом отказались давать пояснения и отправились в прокуратуру.

«На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами — внимание! — блокпостов в мирном городе в мирное время!» — цитирует ее Telegram-канал «Подъем».

На кадрах попавшего в сеть ролика видно, как Джигурда отказывается подписывать составленные на него протоколы: «Мы уже победили. Пацаны ни при чем. Они выполняют незаконный указ губернатора Глеба Никитина, которого я постараюсь уволить с занимаемой должности за нарушения закона РФ».
Волочкова, к слову, тоже обещала разобраться с Никитиным. Тогда, комментируя ситуацию с балериной, чиновник заявил, что в село артистка добралась «окольными путями» через поля и «не без помощи местных друзей».
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Шоу-бизнес , Статьи , Глеб Никитин , Никита Джигурда , Анастасия Волочкова , Генпрокуратура РФ , МВД
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