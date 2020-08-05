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Лоза обрушился на Ефремова за заявление в суде 

Мария Иванова 4 минуты назад
Музыкант Юрий Лоза заявил, что актер Михаил Ефремов лишится народной поддержки из-за отказа признать вину в ДТП. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«По-моему, он сам себе портит отношение к нему. Если было какое-то сочувствие, то оно пропадёт после этих заявлений. Говоришь сначала одно, а потом другое. Ты кто?» — возмутился Лоза.

Он подчеркнул, что авария «задокументирована», все происходившее в момент ДТП и после него попало на видео.

«Если не помнишь — посмотри, может, вспомнишь», — отметил музыкант.

Как писал «Рамблер», авария произошла в Москве 8 июня. Автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб.
Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.
Через несколько дней после ДТП на YouTube-канале GrazhdaninPoet появилось обращение Ефремова, в котором он попросил прощения у семьи Захарова. Он заявил, что поможет им «всеми средствами», если они согласятся принять его помощь. Актер назвал это «не попыткой откупиться, а попыткой искупить».
Однако позже адвокат актера Эльман Пашаев рассказал, что Ефремов заявляет о своей невиновности в ДТП. Затем сам актер подтвердил это в суде.

«Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?» — заявил он.

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Шоу-бизнес , Видео , Юрий Лоза , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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