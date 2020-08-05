Степаненко призналась в любви известному юмористу 

В 2018 году, как сообщал «Рамблер», Степаненко развелась с комиком Евгением Петросяном . Весной 2020-го она запустила собственное шоу «Еще не вечер!» на телеканале «Россия». Вчера в инстаграме передачи была опубликована видеозапись, на которой юмористка сообщила, что следующий гостем ее программы станет Гальцев.

В подписи к ролику сказано, что Степаненко и ее коллега считают, что в любой непонятной ситуации нужно сохранять оптимизм и позитивный настрой, ничего не бояться и верить, что все будет хорошо.

Сегодня в инстаграме «Еще не вечера!» была опубликована фотография, на которой Степаненко и Гальцев улыбаются, обнимаются и соприкасаются кончиками носов.

"Глаза дружбы редко ошибаются", — говорил в свое время Вольтер.

И вот смотрю я в глаза своего друга Юры и вижу в них столько тепла и любви! И поверьте мне, эта любовь способна преодолеть все на свете! Прошу вас, не бойтесь, просто любите! И тогда все неприятности обойдут вас стороной!» — сказано в подписи к ней.