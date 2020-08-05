Навка восхитилась секретом молодости Софьи Эрнст

Недавно в личном Instagram-профиле возлюбленной Константина Эрнста появилась публикация, где 32-летняя девушка в шутливой манере поделилась своими секретами молодости. Как выяснилось из публикации звезды, для этого необходимо всего лишь заплести две косы.

— Супер anti-age процедура, минус десять лет за пять минут! Заплетаете 2 косички и вуаля! (авторский стиль сохранен — прим. ред.) — рассказала актриса в соцсети.

Поклонники 32-летней звезды "Содержанок" пришли к выводу, что даже без косичек она очень молодо выглядит. Некоторые из них даже подумали, что девушка выставила фото из детства. Нашлись и те, кто сравнил "прекрасную" внешность Софьи Эрнст с персонажем Анной из мультфильма "Холодное сердце", чем порадовали свою любимицу, которая назвала этот комплимент "лучшим".

Помимо фанатов артистки, подобным способом омоложения от актрисы заинтересовались и отечественные звезды, такие как ведущая Ксения Собчак и фигуристка Татьяна Навка, которая поделилась впечатлениями от увиденного, оставив к публикации комментарий "Гениально!".

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что жена Эрнста показала первое фото с "малышкой".