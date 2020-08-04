«Ты объявил войну»: Ахеджакова обратилась к Гармашу 

Народная артистка России Лия Ахеджакова выступила с новым обращением к ушедшему из театра "Современник" Сергею Гармашу. Открытое письмо актрисы по ее просьбе опубликовал в Facebook актер Владимир Еремин.
Ахеджакова сравнила недавнее открытое письмо Гармаша с доносом.
"Если тебе не нравится интеллигентный и талантливый режиссёр В. Рыжаков и у тебя имеются свои представления, в чьих руках по праву должен оказаться наш театр (наш, а не твой), не стоило "стучать" на него в высоких кабинетах", — призвала артистка.
Она обвинила Гармаша в попытках "подогревать" ненависть и агрессию в театре в сложной ситуации. По ее словам, актер "объявил войну" Рыжакову и ушел, "гордо хлопнув дверью".
На днях Сергей Гармаш написал открытое письмо, в котором объявил об уходе из театра из-за политики нового руководства. Он отметил, что обращался к московским властям, "делал это открыто, но услышан не был".