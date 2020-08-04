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Рэпер Дрейк заинтересовался жизнью плиточника из Москвы 

Мослента и ещё 1 58 минут назад
Популярный рэпер Дрейк заинтересовался жизнью московского плиточника. Исполнитель подписался на его аккаунт в Instagram. Журналисты Mash пообщались с москвичом, его слова приводятся в Telegram-канале издания.
По информации издания, плиточник Дмитрий Дроздов завел аккаунт в социальной сети пять лет назад и делился там видео на тему своей профессиональной деятельности. Отмечается, что мужчина не знал, кто такой Дрейк.
Дроздов поделился, что после того, как исполнитель с более чем 70 миллионами подписчиками подписался на него, в его жизни ничего особенно не поменялось: у мужчины появилось не более полтысячи новых подписчиков.
Однако он отметил, что к нему начали обращаться отечественные музыканты с предложениями о покупке его аккаунта. Дроздов рассказал, что один из таких исполнителей обещал ему миллион рублей, однако плиточник считает, что предложение было несерьезным.
Говоря о творчестве Дрейка, мужчина рассказал, что его музыку он не слушает, так как предпочитает джаз, соул и электронику, и подписываться в ответ не стал.
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Шоу-бизнес , Видео , Дмитрий Дроздов , Москва
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