Дрейк заинтересовался жизнью плиточника из Москвы

Популярный рэпер Дрейк заинтересовался жизнью московского плиточника. Исполнитель подписался на его аккаунт в Instagram. Журналисты Mash пообщались с москвичом, его слова приводятся в Telegram-канале издания.

По информации издания, плиточник Дмитрий Дроздов завел аккаунт в социальной сети пять лет назад и делился там видео на тему своей профессиональной деятельности. Отмечается, что мужчина не знал, кто такой Дрейк.

Дроздов поделился, что после того, как исполнитель с более чем 70 миллионами подписчиками подписался на него, в его жизни ничего особенно не поменялось: у мужчины появилось не более полтысячи новых подписчиков.

Однако он отметил, что к нему начали обращаться отечественные музыканты с предложениями о покупке его аккаунта. Дроздов рассказал, что один из таких исполнителей обещал ему миллион рублей, однако плиточник считает, что предложение было несерьезным.

Говоря о творчестве Дрейка, мужчина рассказал, что его музыку он не слушает, так как предпочитает джаз, соул и электронику, и подписываться в ответ не стал.