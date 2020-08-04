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Появилось видео результатов суда над Волочковой 

Вадим Дроздов 32 минуты назад
22 июля Тверской районный суд Москвы оштрафовал Анастасию Волочкову на 20 тыс. руб. за нарушение карантина. Волочкова была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.06.1 КоАП (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации). Сторона защиты считает действия полиции при задержании бывшей балерины незаконными и подает апелляцию. Суд при этом отказался принимать любые ходатайства со стороны защиты. В июне Влочкова посещала монастырь в Дивеево, фотографировалась с местными жителя и не соблюдала масочный режим.
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Волочкова , Москва
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