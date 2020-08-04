22 июля Тверской районный суд Москвы оштрафовал Анастасию Волочкову на 20 тыс. руб. за нарушение карантина. Волочкова была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.06.1 КоАП (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации). Сторона защиты считает действия полиции при задержании бывшей балерины незаконными и подает апелляцию. Суд при этом отказался принимать любые ходатайства со стороны защиты. В июне Влочкова посещала монастырь в Дивеево, фотографировалась с местными жителя и не соблюдала масочный режим.
Появилось видео результатов суда над Волочковой
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