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Певица Рита Дакота заразилась коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 3 48 минут назад
Певица Рита Дакота заразилась коронавирусом
Фото: @ritadakota
Певица Рита Дакота заразилась коронавирусом. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Артистка рассказала, что положительный результат теста пришел только с третьего раза. «Ни кровь, ни КТ не показало короны. И только моя чуйка заставила меня все это время сидеть дома!» — написала Дакота.
Певица добавила, что чувствует себя нормально, однако у нее пропало обоняние и ломит тело.
26 июля стало известно, что Элджей и его жена Анастасия Ивлеева заразились коронавирусом. «Я и мой муж заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!» — написала блогерша и телеведущая. В свою очередь Элджей разместил в Instagram-сторис фото положительного результата теста со словами: «У меня корона, значит, я король. А я если я король, значит, у нас есть будущее».
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Шоу-бизнес , Анастасия Ивлеева , Рита Дакота
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