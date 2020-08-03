Певица Рита Дакота заразилась коронавирусом. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Артистка рассказала, что положительный результат теста пришел только с третьего раза. «Ни кровь, ни КТ не показало короны. И только моя чуйка заставила меня все это время сидеть дома!» — написала Дакота.

Певица добавила, что чувствует себя нормально, однако у нее пропало обоняние и ломит тело.