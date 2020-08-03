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СМИ: Заворотнюк лечится от рака у врачей, спасавших Фриске 

Павел Тиунов 1 час назад
СМИ: Заворотнюк лечится от рака у врачей, спасавших Фриске
Фото: РИА Новости
Предположительно больная раком Анастасия Заворотнюк может проходить лечение в американской клинике, где раньше находилась Жанна Фриске, сообщает «Экспресс-газета». К такому выводу журналисты пришли на основе информации о частых поездка супруга артистки Петра Чернышова в США.
Авторы статьи утверждают, что во время пандемии фигурист Чернышов часто летал Нью-Йорк, где предположительно лечится его жена Анастасия Заворотнюк. Речь, в частности, может идти о клинике Memorial Sloan Kettering Cancer Cente, где в 2015 году находилась боровшаяся с раком мозга Жанна Фриске.
Журналисты также выяснили, что особняк семьи в Крекшино, который пустовал долгое время, начали приводить в порядок: недавно в нем были замечены дочь и сын Заворотнюк в компании с сотрудниками клининговой фирмы. По версии СМИ, дом готовят к приезду актрисы.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк уже прибыла в Крекшино. При этом соседи популярной артистки уже успели поделиться с журналистами впечатлениями от внешнего вида актрисы. По словам собеседников СМИ, у Заворотнюк отросли волосы, и она начала улыбаться.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Жанна Фриске , Экспресс-газета
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