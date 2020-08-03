В сети появилось фото голой груди Наталии Орейро 

Звезда сериала «Дикий ангел», актриса и певица Наталия Орейро поделилась с поклонниками в Instagram снимком, на котором кормит грудью своего сына.

Снимком с обнаженной грудью актриса поддержала мировую неделю естественного вскармливания.

«Грудное вскармливание — коллективная обязанность. Оно нуждается в поддержке всех тех, кто близок к матери и ее ребенку», — говорится в подписи к снимку.

В комментариях к записи фотографией восхитились в том числе и русскоязычные поклонники Наталии Орейро.

«Безумно красиво», — отметил пользователь с ником m_hv.

«Какая красивая фотография! Вы — прекрасны!», — заявила yuliakhazetdinova.

Как писал «Рамблер», ранее Наталия Орейро рассказала, что подала документы на получение гражданства России. По ее словам, сделать это ей предложили в посольстве РФ в Аргентине, так как она часто приезжает в Россию и ее многое связывает со страной.