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В сети появилось фото голой груди Наталии Орейро 

Алиса Селезнёва 46 минут назад
В сети появилось фото голой груди Наталии Орейро
Фото: Instagram
Звезда сериала «Дикий ангел», актриса и певица Наталия Орейро поделилась с поклонниками в Instagram снимком, на котором кормит грудью своего сына.
Снимком с обнаженной грудью актриса поддержала мировую неделю естественного вскармливания.

«Грудное вскармливание — коллективная обязанность. Оно нуждается в поддержке всех тех, кто близок к матери и ее ребенку», — говорится в подписи к снимку.

В комментариях к записи фотографией восхитились в том числе и русскоязычные поклонники Наталии Орейро.
«Безумно красиво», — отметил пользователь с ником m_hv.

«Какая красивая фотография! Вы — прекрасны!», — заявила yuliakhazetdinova.

Как писал «Рамблер», ранее Наталия Орейро рассказала, что подала документы на получение гражданства России. По ее словам, сделать это ей предложили в посольстве РФ в Аргентине, так как она часто приезжает в Россию и ее многое связывает со страной.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Наталия Орейро
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