Пугачева не стала отрицать развод с Галкиным

На записи близнецы Лиза и Гарри ждут его с работы, а Алла Пугачева снимает их на телефон. Дети лежат на ступеньках лестницы в загородной резиденции Пугачевой и Галкина в деревне Грязь и отказываются вставать, пока папа не придет домой. Вскоре появляется Галкин и оказывается немного удивлен застигнутой картиной.

Как писал «Рамблер», в Сети активно муссируются слухи о разладе в звездном семействе: якобы Пугачева и Галкин живут отдельно и уже оформляют развод. Инициатором расставания, согласно слухам, стала сама Примадонна: у нее появился любовник значительно моложе Галкина.

Пугачева хранит молчание и сплетни не комментирует. Певица продолжает публиковать видео с детьми и делиться секретами женского счастья. Ее мужу все же пришлось отреагировать на слухи о разводе. «Делать мне нечего», — заявил он журналистам.

Как сообщал «Рамблер», Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. В 2013 году суррогатная мать родила им близнецов Лизу и Гарри. Для Галкина брак с Пугачевой стал первым, Пугачева же принесла клятву верности уже пятый раз.