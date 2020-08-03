Раскрыты заработки Сергея Гармаша

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Раскрыты милионные заработки Сергея Гармаша 

Вероника Полынина 30 минут назад
Сергей Гармаш хорошо зарабатывает и без театра «Современник», пишет «Комсомольская правда».
Для заработка вне театра народный артист России оформил ИП. Часть контрактов с ИП Гармаш оформлена через Госзакупки — доходы по ним за пять лет составили почти 100 млн рублей.
Нет сил бороться: представитель Гармаша о его уходе
Всего в истории ИП 10 государственных закупок. Контракты с актером заключали Воронежский концертный зал, Мариинский театр, Санкт-Петербургская филармония, Красноярский театр оперы и балета, а также Свердловская и Карельская филармонии. За каждый выход на сцену с концертом или спектаклем Сергей Гармаш получал от 160 до 299 тысяч рублей. Есть контракт с Красноярским театром на сумму 535 тысяч рублей — за эти деньги Сергей Гармаш дважды выступил в роли чтеца на мероприятиях памяти писателя Виктора Астафьева.
Наибольшую прибыль артисту приносит реклама. С 2016 по 2018 годы Гармаш получил более 96 миллионов рублей за участие в трех рекламных заказах. Каждая кампания состояла из нескольких фотосессий и видеороликов: за фотосессии актер получал по 1,2 млн рублей, за видеосъемки — по 6 млн рублей.
«КП» отмечает, что большинство договоров с ИП не попадают в открытый доступ, следовательно, доход артиста может быть значительно больше. Известно также, что помимо творческой деятельности Сергей Гармаш занят в строительном и риелторском бизнесе.
Как писал «Рамблер», 31 июля Сергей Гармаш, проработавший в «Современнике» 36 лет, заявил об уходе из театра из-за «чудовищной ситуации», сложившейся после смерти художественного руководителя Галины Волчек. «Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни», — заявил Гармаш.
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Шоу-бизнес , Видео , Сергей Гармаш , Галина Волчек , Виктор Астафьев , Комсомольская правда
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