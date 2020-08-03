Раскрыты заработки Сергея Гармаша

Для заработка вне театра народный артист России оформил ИП. Часть контрактов с ИП Гармаш оформлена через Госзакупки — доходы по ним за пять лет составили почти 100 млн рублей.

Всего в истории ИП 10 государственных закупок. Контракты с актером заключали Воронежский концертный зал, Мариинский театр, Санкт-Петербургская филармония, Красноярский театр оперы и балета, а также Свердловская и Карельская филармонии. За каждый выход на сцену с концертом или спектаклем Сергей Гармаш получал от 160 до 299 тысяч рублей. Есть контракт с Красноярским театром на сумму 535 тысяч рублей — за эти деньги Сергей Гармаш дважды выступил в роли чтеца на мероприятиях памяти писателя Виктора Астафьева

Наибольшую прибыль артисту приносит реклама. С 2016 по 2018 годы Гармаш получил более 96 миллионов рублей за участие в трех рекламных заказах. Каждая кампания состояла из нескольких фотосессий и видеороликов: за фотосессии актер получал по 1,2 млн рублей, за видеосъемки — по 6 млн рублей.

«КП» отмечает, что большинство договоров с ИП не попадают в открытый доступ, следовательно, доход артиста может быть значительно больше. Известно также, что помимо творческой деятельности Сергей Гармаш занят в строительном и риелторском бизнесе.