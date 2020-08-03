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Волочкова отказалась платить штраф за нарушение карантина 

Павел Тиунов и ещё 4 1 час назад
Волочкова отказалась платить штраф за нарушение карантина
Фото: РИА Новости
Анастасия Волочкова публично заявила, что не собирается платить штраф в размере 20 тысяч рублей за несанкционированное посещение монастыря в Дивеево, когда там был объявлен карантин, сообщает Telegram-канал Life Shot. Танцовщица подчеркнула, что ей «есть, куда девать» деньги.
В конце июня, как сообщал «Рамблер», в Сети появилась запись, как Волочкова ругается с полицейскими, которые составили на балерину протокол за нарушение российского законодательства «в области обеспечения эпидемиологического благополучия населения» за посещение монастыря в Дивеево, закрытом на карантин. Правоохранители потребовали от артистки покинуть село. В ответ балерина пообещала урегулировать ситуацию при помощи «своего имени».
22 июля стало известно, что суд оштрафовал Волочкову за нарушение закона на 20 тысяч рублей. Юристы танцовщицы подали апелляцию.

«Я не хочу, чтобы эти деньги, принципиально, чтобы они уходили в никуда, просто в государство», — объяснила балерина оспаривание решения суда.

По ее словам, она лучше отдала бы эту сумму своей дочери, нуждающимся людям или вложила бы их в свой благотворительный концерт.

«Мне есть, куда их девать», — резюмировала звезда.

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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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