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Волочкову вновь оштрафовали в Москве после поездки во время карантина в Дивеево 

ТАСС 36 минут назад
Тверской суд Москвы снова оштрафовал балерину Анастасию Волочкову после ее поездки в Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области, где на тот момент действовал карантин. Как уточнили ТАСС в суде, назначенный балерине административный штраф составляет 40 тыс. рублей.

"Тверской районный суд Москвы признал Волочкову виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания"). Ей назначен административный штраф в размере 40 тыс. рублей", — сказала собеседница агентства.

Статья предусматривает административный штраф в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.
В суде балерина заявила, что была уверена в отсутствии ограничений в селе, где находится монастырь. "Я приехала в село на автомобиле и не видела там никаких блокпостов. Была я там, как и все: ходила по улицам, посетила богослужение. А потом я была у знакомых в частном доме, тут пришли полицейские, чтобы отыграться на мне", — пояснила суду в ходе заседания Волочкова. Она также заявила, что приехала в храм помолиться, встретиться с друзьями. Адвокаты балерины отметили, что в случае назначения ей наказания, оно будет дублировать предыдущее, назначенное за нахождение в селе без маски и перчаток.
Тверской суд Москвы 22 июля рассмотрел другой административный материал в отношении Волочковой, признав ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации"). Она была подвергнута административному штрафу в размере 20 тыс. рублей. Она уже обжаловала это решение и просит Мосгорсуд его отменить. Санкция статьи предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.
В конце июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в Instagram написал, что в отношении Волочковой составлены протоколы об административном правонарушении после ее поездки. Перед этим балерина в своем Instagram-аккаунте разместила несколько фотографий из монастыря.
В конце апреля коронавирусная инфекция была выявлена у 76 человек на территории монастыря. С 15 апреля монастырь закрыли для прихожан, 25 апреля власти Нижегородской области ввели карантин в селе, где находится монастырь, и в самом монастыре. С 11 июня карантин в монастыре отменили, но село до сих пор закрыто для посещения.
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Шоу-бизнес , Видео , Глеб Никитин , Анастасия Волочкова , Мосгорсуд , ИТАР-ТАСС , Москва , Нижегородская Область
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