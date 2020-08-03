Волочкова не хочет платить штраф за визит в Дивеево

«Прошлый штраф сейчас я оплачивать не буду, потому что мои представители подали апелляцию. И я скажу, почему. Я вообще была против. Люди, я не хочу этим заниматься, честно. Ситуация не стоит выеденного яйца, это не какое-то глобальное дело», — отметила Волочкова.