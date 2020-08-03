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Волочкова отказалась оплачивать штраф за посещение «коронавирусного» села Дивеево 

ТК «Звезда» 1 час назад
Волочкова не хочет платить штраф за визит в Дивеево
Фото: ТК «Звезда»
Село Дивеево было закрыто на карантин в конце апреля из-за обнаружения коронавируса у нескольких десятков сестер Свято-Троицкого монастыря.
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не будет оплачивать назначенный ей штраф за посещение села Дивеево, которое было закрыто на карантин из-за коронавируса.

«Прошлый штраф сейчас я оплачивать не буду, потому что мои представители подали апелляцию. И я скажу, почему. Я вообще была против. Люди, я не хочу этим заниматься, честно. Ситуация не стоит выеденного яйца, это не какое-то глобальное дело», — отметила Волочкова.

Село Дивеево было закрыто на карантин в конце апреля из-за обнаружения коронавируса у нескольких десятков сестер Свято-Троицкого монастыря. Заболевших изолировали, в селе проводятся массовые тесты на COVID-19.
Также при посещении «коронавирусного» села был задержан актер Никита Джигурда. Он не согласился с решением правоохранителей и вступил в спор. На Джигурду был составлен протокол.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Никита Джигурда , Анастасия Волочкова
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