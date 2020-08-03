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Политика, ТВ и реклама: Шнур стал самым богатым артистом страны 

Газета.Ru 2 часа назад
Forbes назвал самую богатую звезду шоу-бизнеса в России
Фото: Газета.Ru
Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров возглавил рейтинг самых зарабатывающих звезд российского шоу-бизнеса от журнала Forbes — его годовой доход составил $8,8 млн В топ-3 также попали рэпер Егор Крид и певец Дима Билан.
Журнал Forbes опубликовал рейтинг «20 звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами». Согласно авторам, при составлении списка учитывался общий объем гонорарных выплат конкретного представителя индустрии с 1 мая 2019-го по 30 апреля 2020 года.
Возглавил топ, как и два года назад, лидер «Ленинграда» и генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров, доход которого был оценен в $8,8 млн Отмечается, что в 2020 году артист среди прочего снялся в двух рекламных роликах крупной телекоммуникационной компании, а также вступил в «Партию Роста».
Вторая строчка досталась рэперу Егору Криду, который, как посчитали в издании, заработал $6,9 млн В марте 2019-го музыкант покинул лейбл Black Star, с которым сотрудничал долгие годы, и начал развиваться в качестве независимого артиста. Одним из главных успехов для хип-хоп-исполнителя за этот период стал клип на совместную с Thrill Pill и Моргенштерном композицию «Грустная песня», который собрал на YouTube более 57 млн просмотров.
Замкнул топ-3 победитель «Евровидения-2008» Дима Билан — $6,8 млн В числе прочих карьерных достижений артиста за отчетный временной промежуток Forbes называет выход клипа «Про белые розы», который посмотрели более 8,6 млн пользователей YouTube, его концертный тур, прошедший в 22 городах России и странах Прибалтики, а также релиз альбома «Перезагрузка».
На четвертом месте расположился еще один наставник шоу «Голос» — рэпер Баста. Доход Василия Вакуленко был оценен в $6,6 млн В 2019 году артист стал амбассадором банка, а также владельцем футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону, его родного города.
Позицией ниже в рейтинге финишировал народный артист России Филипп Киркоров, заработавший те же $6,6 млн Сообщается, что в 2019-2020 гг. певец снялся в рекламе бренда корма для кошек, а также сотрудничал с сетью продуктовых магазинов. Год назад «поп-король» был на второй строчке рейтинга.
Следом с $6,4 млн за первой пятеркой в топе оказалась певица Полина Гагарина, одна из наставников шоу «Голос». За отчетный период артистка заключила контракт с производителем чипсов, стала амбассадором программы «Спасибо от Сбербанка», а также рекламировала ополаскиватель для белья. Седьмыми стали участники группы «Би-2» Александр Уман и Егор Бортник — $6 млн Несколько месяцев назад коллектив выпустил клип «Пекло», данная песня, как ожидается, должна войти в грядущий альбом «Би-2».
Места с восьмого по десятое между собой поделили соответственно Григорий Лепс ($5,3 млн), недавно покинувший собственный музыкальный лейбл Black Star рэпер Тимати ($5,1 млн) и телеведущий Иван Ургант ($5,1 млн).
Что касается второй десятки рейтинга, то в нее попали соответственно поп-исполнитель Сергей Жуков из группы «Руки Вверх!» ($5 млн), Николай Басков ($4,5 млн), Сергей Лазарев ($4,4 млн), актер, певец и комик Александр Ревва ($4,4 млн), журналистка и телеведущая Ксения Собчак ($4,4 млн), телеведущий и актер Дмитрий Нагиев ($4,3 млн), заслуженный артист России Стас Михайлов ($3,6 млн), шоумен Максим Галкин ($3,4 млн), певец Валерий Меладзе ($3,2 млн), а также молодая поп-звезда Zivert ($3,1 млн).
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Шоу-бизнес , Статьи , Григорий Лепс , Филипп Киркоров , Баста , Крид , Тимати , Валерий Меладзе , Дмитрий Нагиев , Сергей Лазарев , Стас Михайлов , Иван Ургант , Николай Басков , Дима Билан , Егор Бортник , Сергей Жуков , Ксения Собчак , Сергей Шнуров , Александр Ревва , Максим Галкин , Полина Гагарина , Александр Уман , Сбербанк России , СКА , Forbes
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