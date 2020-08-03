Forbes назвал самую богатую звезду шоу-бизнеса в России

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров возглавил рейтинг самых зарабатывающих звезд российского шоу-бизнеса от журнала Forbes — его годовой доход составил $8,8 млн В топ-3 также попали рэпер Егор Крид и певец Дима Билан.

Журнал Forbes опубликовал рейтинг «20 звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами». Согласно авторам, при составлении списка учитывался общий объем гонорарных выплат конкретного представителя индустрии с 1 мая 2019-го по 30 апреля 2020 года.

Возглавил топ, как и два года назад, лидер «Ленинграда» и генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров, доход которого был оценен в $8,8 млн Отмечается, что в 2020 году артист среди прочего снялся в двух рекламных роликах крупной телекоммуникационной компании, а также вступил в «Партию Роста».

Вторая строчка досталась рэперу Егору Криду, который, как посчитали в издании, заработал $6,9 млн В марте 2019-го музыкант покинул лейбл Black Star, с которым сотрудничал долгие годы, и начал развиваться в качестве независимого артиста. Одним из главных успехов для хип-хоп-исполнителя за этот период стал клип на совместную с Thrill Pill и Моргенштерном композицию «Грустная песня», который собрал на YouTube более 57 млн просмотров.

Замкнул топ-3 победитель «Евровидения-2008» Дима Билан — $6,8 млн В числе прочих карьерных достижений артиста за отчетный временной промежуток Forbes называет выход клипа «Про белые розы», который посмотрели более 8,6 млн пользователей YouTube, его концертный тур, прошедший в 22 городах России и странах Прибалтики, а также релиз альбома «Перезагрузка».

На четвертом месте расположился еще один наставник шоу «Голос» — рэпер Баста. Доход Василия Вакуленко был оценен в $6,6 млн В 2019 году артист стал амбассадором банка, а также владельцем футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону, его родного города.

Позицией ниже в рейтинге финишировал народный артист России Филипп Киркоров , заработавший те же $6,6 млн Сообщается, что в 2019-2020 гг. певец снялся в рекламе бренда корма для кошек, а также сотрудничал с сетью продуктовых магазинов. Год назад «поп-король» был на второй строчке рейтинга.