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Родственники онкобольной Заворотнюк подготавливают особняк звезды к ее возвращению 

Vse42.ru и ещё 3 6 часов назад
Заворотнюк возвращается домой после тайного лечения в США
Фото: РИА Новости
Анастасия Заворотнюк, полюбившаяся многим россиянам по комедийному сериалу прошлого десятилетия "Моя прекрасная няня", в ближайшем будущем может вернуться на родину из медицинской клиники в США, где, по предположениям журналистов, она проходила лечение. Как стало известно представителям СМИ, на участке дома звезды, где были замечены ее родственники, началось заметное оживление.
Журналистам удалось выяснить, что на участке особняка Заворотнюк в деревне Крекшино появились ее родственники, которые стали приводить в порядок имение артистки. Среди них фотокорреспонденты заметили мать артистки Валентину, дочь Анну и сына Майка, которые привели с собой на территорию дома сотрудников клининговой компании. Ранее длительное время на территории имения появлялись только садовник и управляющий. Вместе с тем при помощи съемки с дрона журналисты смогли запечатлеть, как на участке перед домом выставились кресла, мангал и гриль.
Как сообщает издание "Экспресс газета", семья Заворотнюк готовится к ее возвращению из США, куда неоднократно летал звездный супруг актрисы — фигурист Петр Чернышев, имеющий американское гражданство. По предположению представителей СМИ, он отправлялся к жене в Нью-Йоркский медицинский центр, в котором когда-то проходила лечение певица Жанна Фриске.
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Анастасия Заворотнюк решила выступить на ТВ.
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Комментарии 9
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Жанна Фриске , Петр Чернышев , США
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