Заворотнюк возвращается домой после тайного лечения в США

Журналистам удалось выяснить, что на участке особняка Заворотнюк в деревне Крекшино появились ее родственники, которые стали приводить в порядок имение артистки. Среди них фотокорреспонденты заметили мать артистки Валентину, дочь Анну и сына Майка, которые привели с собой на территорию дома сотрудников клининговой компании. Ранее длительное время на территории имения появлялись только садовник и управляющий. Вместе с тем при помощи съемки с дрона журналисты смогли запечатлеть, как на участке перед домом выставились кресла, мангал и гриль.

Как сообщает издание "Экспресс газета", семья Заворотнюк готовится к ее возвращению из США, куда неоднократно летал звездный супруг актрисы — фигурист Петр Чернышев , имеющий американское гражданство. По предположению представителей СМИ, он отправлялся к жене в Нью-Йоркский медицинский центр, в котором когда-то проходила лечение певица Жанна Фриске

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Анастасия Заворотнюк решила выступить на ТВ.