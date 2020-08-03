Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд 

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Журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год.

На четвертой строчке в списке оказался рэп-исполнитель Баста ($6,6 млн). Замкнул пятерку лидеров певец Филипп Киркоров ($6,6).

По данным журнала, доходы всех лиц из списка были бы выше в среднем на 12,5%, если бы не запрет на проведение массовых мероприятий, введенный из-за пандемии коронавируса.

Доходы звезд считались за период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года.