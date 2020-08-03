Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд 

Газета.Ru и ещё 8 1 час назад
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Фото: РИА Новости
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов на 2020 год.
Список возглавил певец и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров с группой "Ленинград", его доход в текущем году составил ($8,8 млн). Вторую позицию занял певец Егор Крид ($6,9 млн), третью — Дима Билан ($6,8 млн).
На четвертой строчке в списке оказался рэп-исполнитель Баста ($6,6 млн). Замкнул пятерку лидеров певец Филипп Киркоров ($6,6).
В рейтинг также вошли певица Полина Гагарина ($6,4 млн), группа "Би-2" ($6 млн), певец Григорий Лепс ($5,3 млн) и другие.
По данным журнала, доходы всех лиц из списка были бы выше в среднем на 12,5%, если бы не запрет на проведение массовых мероприятий, введенный из-за пандемии коронавируса.
Доходы звезд считались за период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года.
Видео дня. Шепелева застукали в «звездном роддоме»
Газета.Ru: последние новости
Адвокат рассказал, как могут оправдать Ефремова Адвокат рассказал, как могут оправдать Ефремова Путин отметил энергичность и талант юбиляра Якубовича Путин отметил энергичность и талант юбиляра Якубовича Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой
Шоу-бизнес , Другое , Григорий Лепс , Филипп Киркоров , Крид , Дима Билан , Сергей Шнуров , Полина Гагарина , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Little Big стала рекордсменом «Евровидения»
Little Big стала рекордсменом «Евровидения»
Клип Лободы идет на рекорд по количеству дизлайков
Клип Лободы идет на рекорд по количеству дизлайков
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
«Она глупая женщина, вот и все»
«Она глупая женщина, вот и все»
Видео
Опубликовано видео спасения собаки подростками в Перми
00:23
Опубликовано видео спасения собаки подростками в Перми
Происшествия
Эпичные кадры масштабных пожаров в Калифорнии
00:48
Эпичные кадры масштабных пожаров в Калифорнии
Происшествия
Летящие на Ибицу туристы устроили массовую драку
00:27
Летящие на Ибицу туристы устроили массовую драку
Происшествия В мире
Буксировка экраноплана «Лунь» попала на видео
01:00
Буксировка экраноплана «Лунь» попала на видео
Армия
Crew Dragon отстыковался от МКС и попал на видео
00:58
Crew Dragon отстыковался от МКС и попал на видео
Наука и техника
Столкновения десантников с ОМОН попали на видео
01:18
Столкновения десантников с ОМОН попали на видео
Происшествия
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
00:10
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
В мире Армия
Названа причина массовой драки в Парке Горького
00:17
Названа причина массовой драки в Парке Горького
Происшествия
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
00:11
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
Происшествия Другое
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
00:23
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение