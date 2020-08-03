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Пять огромных пачек пятитысячных купюр: Моргенштерн похвастался заработком за полчаса работы 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Рэпер Моргенштерн в сторис Instagram похвастался своим заработком за полчаса работы.

«Время — деньги», — подписал он видеозапись.

На кадрах можно увидеть, как музыкант сначала демонстрирует пользователям свои дорогие часы, кольца и цепочки. После этого он достает из сумочки пять огромных пачек пятитысячных купюр, которые достаточно небрежно бросает на стол.

«Привет, дорогие подписчики. Хочу показать, сколько стоит мое получасовое выступление под плюс. Я под плюс выступал, конечно», — Моргенштерн.

Отметим, что так называемое выступление «под плюс» — это когда музыкант куплет исполняет самостоятельно, а припев идет фонограммой с помощью наложения компьютерных элементов.
На выступление певца в ресторане пришли посмотреть больше ста человек, о наличии медицинских масок никто не думал.
Рэпер Моргенштерн сегодня идет из самых раскрученных исполнителей в стране. При этом певцу всего 22 года. Настоящее имя Моргенштерна — Тимур Валеев. Он родился в Уфе, где и начинал делать первые шаги к славе.
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Шоу-бизнес , Видео , Тимур Валеев
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