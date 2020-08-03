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Елизавета Боярская рассказала о долгах за затопленную квартиру 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Боярская рассказала о долгах за затопленную квартиру
Фото: @lizavetabo
Российская актриса Елизавета Боярская рассказала о статусе долга в 234 тысячи рублей — еще в 2016 году арендатор артистки затопил квартиру соседей. Об этом сообщает Пятый канал.

«Нет, у вас неправильная информация, все давно уплачено», — заявила Боярская. На вопрос, почему она до сих числится как должник в базе судебных приставов, актриса ответила: «Я точно сказать не могу, но точно уже закрыто это дело. Спасибо, что вы беспокоитесь по этому поводу, но все уже улажено».

Инцидент произошел еще в 2016 году. Боярская сдавала квартиру в Санкт-Петербурге, и ее съемщик по неосторожности залил соседей снизу. Те потребовали у актрисы возместить убытки, однако, как сообщает Пятый канал, этого до сих не произошло.
Добавляется, что тогда арендатор взял на себя расходы на ремонт, поскольку был виновником аварии. Соседи пытались получить от актрисы сумму больше, чем фактическая стоимость материального ущерба, и еще хотели компенсировать моральный ущерб, но суд решил иначе.
Ранее отец актрисы Михаил Боярский задолжал за услуги ЖКХ 200 рублей.

«Нет, никакие приставы меня не ищут. И потом, я бы так спрятался, что меня бы вряд ли нашли. А травить в прессе меня невозможно. Мне все равно», — подчеркнул артист.

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Шоу-бизнес , Елизавета Боярская , Михаил Боярский
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