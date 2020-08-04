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Похудел и отказался от секса: как живет певец Сергей Крылов 

Russianshowbiz.info и ещё 1 7 часов назад
Отказался от секса: как живет Сергей Крылов
Фото: ТАСС
Сергей Крылов раньше был очень популярен, причем не только благодаря песням, он считался одним из самых крупных исполнителей на эстраде.
Певец известен благодаря песне "Девочка моя". Раньше его часто приглашали на различные съемки и в концерты, сейчас о нем практически ничего неизвестно. Артист ведет закрытый образ жизни: не выходит в свет, почти не дает интервью. Тем не менее, репортеры узнали, что певец переехал и Москвы в Сочи. Он ведет здоровый образ жизни. Сильно похудел.

"Раньше я весил 124 килограмма и более, а сейчас — 108. Получается, скинул за последнее время порядка 20 килограммов. Меня вполне устраивает", — отметил исполнитель.

По словам Сергея Крылова, он не прибегал ни к каким диетам. Певец похудел благодаря многочасовой ходьбе. Он гуляет каждый день, наматывая по много километров.

"В день я прохожу от 12 до 15 километров. Мне удобно: я живу в Сочи, в районе Олимпийского парка. Там есть где разгуляться. В Сочи мне комфортно", — признался певец.

Он отметил, что его узнают на улицах. А еще исполнитель изменил отношение к такому важному вопросу как секс. Сергей Крылов убежден, что им следует заниматься не для удовольствия, а для продолжения рода.
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Шоу-бизнес , Сергей Крылов
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