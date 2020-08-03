Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат назвал варианты оправдания Ефремова 

News.ru и ещё 7 25 минут назад
Актёр Михаил Ефремов может быть оправдан как минимум в двух случаях. Об этом рассказал адвокат Борис Локшин, по словам которого потребуется «надлежащее мастерство», чтобы воплотить такие сценарии в жизнь.
Локшин в беседе с телеканалом «360» назвал первым сценарием вариант, когда у машины Ефремова лопнул шланг гидроусилителя. Соответственно, управление автомобилем внезапно стало невозможным. Машина как двигалась по прямой, так и поехала дальше, объяснил Локшин.
В этом случае придётся провести экспертизу автомобиля, которым управлял Ефремов. Обнаружение неисправности шланга поможет связать ДТП с технической неисправностью машины, пояснил юрист.

В наше время можно сделать такую экспертизу, особенно если есть деньги, — считает Локшин.

По его мнению, ещё одним правдоподобным вариантом является случай с другим водителем. Согласно ему, Ефремов, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, мог вызвать водителя по найму или кого-то постороннего и попросил довезти его до нужного места.

После ДТП этот неудачник-водитель скрылся, потому что испугался отвечать за содеянное, — предполагает Локшин.

Адвокат считает, что при более детальном изучении обстоятельств ДТП «можно вытянуть что-то ещё».
Следствие же убеждено, что Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулём Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу. Это стало причиной столкновения с «Ладой», водитель которой Сергей Захаров позже умер в больнице.
Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат Эльман Пашаев, который представляет интересы актёра Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в Москве, рассказал о козыре, который способен доказать невиновность артиста. Он отметил, что его предъявит не сразу. При этом Пашаев уточнил, что не хочет заниматься фальсификациями, поскольку «там как минимум везде были камеры».
News.ru: последние новости
Асмус отреагировала на слухи о свадьбе Харламова Асмус отреагировала на слухи о свадьбе Харламова Бессменный телеведущий: Леонид Якубович отмечает 75-летие Бессменный телеведущий: Леонид Якубович отмечает 75-летие «Похудел, полысел и пьёт пиво с утра»: СМИ засняли Хабенского «Похудел, полысел и пьёт пиво с утра»: СМИ засняли Хабенского
Комментарии 8
Шоу-бизнес , Видео , Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия жестко ответила белорусским спецслужбам
Россия жестко ответила белорусским спецслужбам
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Якубович прояснил уход с «Поля чудес»
Захотевшая изменить жизнь самая тяжелая россиянка умерла
Захотевшая изменить жизнь самая тяжелая россиянка умерла
Лукашенко разоблачили
Лукашенко разоблачили
Видео
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
00:10
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с РФ
В мире Армия
Названа причина массовой драки в Парке Горького
00:17
Названа причина массовой драки в Парке Горького
Происшествия
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
00:11
Мэр Ялты отреагировал на инцидент на пляже
Происшествия Другое
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
00:23
Легкомоторный самолет упал под Калининградом
Происшествия
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
03:54
Скандал с бойцами ЧВК: Невзоров нашел виновного
Общество
В московском парке встало колесо обозрения
00:13
В московском парке встало колесо обозрения
Происшествия
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
00:40
Подплывшие близко к серферам горбатые киты попали на видео
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
00:31
Десант высадился в реку с отдыхающими и попал на видео
Директор Парка Горького высказался о массовой драке
01:30
Директор Парка Горького высказался о массовой драке
Происшествия Другое
Охранник с плетью гонял отдыхающих на пляже и попал на видео
00:11
Охранник с плетью гонял отдыхающих на пляже и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение