Асмус отреагировала на слухи о свадьбе Харламова

В июне, как сообщал «Рамблер», Асмус и Харламов объявили, что решили развестись, сами в этом виноваты и расстаются друзьями. Некоторое время спустя средства массовой информации сообщили, что в январе комик может жениться на новой возлюбленной. Ее имя СМИ не привели. Вчера Асмус опубликовала в инстаграме фотографию, на которой запечатлена в клетчатом костюме на фоне зеркала.

«Я тут, все нормально. Не теряйте. Каждый день съемки в кино. Вы как? Что нового?» — написала она в подписи к нему.

В комментариях к нему один из пользователей социальной сети спросил актрису, правда ли, что Харламов женится в январе. Она ответила, что это правда, а сама она исполнит на свадьбе роль подружки невесты.

«Так, подружку знаем, а невеста-то кто?» — задался вопросом другой пользователь инстаграма.

В середине июля СМИ сообщили, что Харламов может встречаться с «известной женщиной, обладающей гигантским бюстом». Комик высмеял это в своем инстаграме, заявив, что его новую возлюбленную зовут Гига Бюстовна Грудинина.