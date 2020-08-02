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Журналисты рассказали о женщинах Урганта 

Ирина Лебедева 33 минуты назад
Журналисты рассказали о женщинах Урганта
Фото: Instagram
Первый раз Иван Ургант женился в 18 лет, как полагается, по страстной любви.
Падчерица Урганта опубликовала провокационный ролик
Родители были категорически против, но Иван пошел с ними на конфликт и женился на Карине Авдеевой, с которой познакомился в летнем лагере.
Мама с папой были правы — через полгода молодые разбежались.
Впоследствии Карина дважды выходила замуж, ее третий супруг — гражданин Германии, она уехала из России, — сообщает издание new-magazine.ru.
Ургант же через несколько лет встретил новую любовь. Ею стала телеведущая Татьяна Геворкян.
Они долго жили вместе, но Татьяна никак не хотела оформлять отношения официально. Иван же хотел семью и детей.
В итоге пара рассталась. Татьяна позднее все же вышла замуж — за бизнесмена Александра Низаметдинова.
Но в 2016 году прошла информация, что муж телезвезды объявлен в розыск по обвинениям в незаконной банковской деятельности.
Татьяна по этому поводу никаких комментариев не дает, занимается карьерой и много путешествует.
Семейное счастье подарил Урганту его родной Санкт-Петербург.
В очередной приезд он встретил там свою бывшую одноклассницу Наталью Кикнадзе.
Сейчас у них три девочки — двое общих дочерей и дочь Натальи от предыдущего брака.
Как ранее писал «Рамблер», известный телеведущий, звездный папа Иван Ургант с дочками путешествует по России.
Своих поклонников он порадовал новыми теплыми фотографиями, сделанными во время отпуска.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Иван Ургант , Наталья Кикнадзе , Татьяна Геворкян
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