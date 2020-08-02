Журналисты рассказали о женщинах Урганта 

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Первый раз Иван Ургант женился в 18 лет, как полагается, по страстной любви.

Родители были категорически против, но Иван пошел с ними на конфликт и женился на Карине Авдеевой, с которой познакомился в летнем лагере.

Мама с папой были правы — через полгода молодые разбежались.

Впоследствии Карина дважды выходила замуж, ее третий супруг — гражданин Германии, она уехала из России, — сообщает издание new-magazine.ru.

Ургант же через несколько лет встретил новую любовь. Ею стала телеведущая Татьяна Геворкян

Они долго жили вместе, но Татьяна никак не хотела оформлять отношения официально. Иван же хотел семью и детей.

В итоге пара рассталась. Татьяна позднее все же вышла замуж — за бизнесмена Александра Низаметдинова.

Но в 2016 году прошла информация, что муж телезвезды объявлен в розыск по обвинениям в незаконной банковской деятельности.

Татьяна по этому поводу никаких комментариев не дает, занимается карьерой и много путешествует.

Семейное счастье подарил Урганту его родной Санкт-Петербург.

В очередной приезд он встретил там свою бывшую одноклассницу Наталью Кикнадзе

Сейчас у них три девочки — двое общих дочерей и дочь Натальи от предыдущего брака.

Как ранее писал «Рамблер», известный телеведущий, звездный папа Иван Ургант с дочками путешествует по России.

Своих поклонников он порадовал новыми теплыми фотографиями, сделанными во время отпуска.