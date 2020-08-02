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«Гайд Оксаны — издевательство над аудиторией»: блогер Канасова 

Ирина Лебедева 13 минут назад
Блогер Канасова раскритиковала проект Самойловой
Фото: Instagram
На днях Оксана Самойлова написала о том, что создала четыре бизнес-проекта — таким образом она реализована энергию во время семейного кризиса.
В частности, она сообщила, что один из проектов станет очень популярным, поскольку поможет многим стать красивыми, ухоженными и счастливыми.
И предложила своим читателям некий «гайд», где, по ее словам, собраны все бьюти-хитрости, которые она опробовала на себе и собирала в течение нескольких лет. Эти рекомендации можно получить за 400 рублей.
Катя Канасова, известный блогер, в очередном своем видеоролике рассказала, что ее буквально завалили жалобами на странный продукт, предложенный Оксаной.
Катя ради эксперимента сама приобрела этот «гайд». Результатом стал тщательный и гневный разбор «25 страничек пдф».
Она считает, что Самойлова под видом эксклюзивной информации рассказывает о том, что либо всем известно, либо легко найти в интернете.
И, кроме того, Канасова предполагает, что в ее рекомендациях может быть скрыта реклама косметических средств.
Также Катя обнаружила немало неоднозначных советов, следование которым может, по ее мнению, даже навредить.
Канасова подсчитала, что на доверчивых юных девушках, особенно провинциальных, супруга Джигана смогла неплохо заработать.
По мнению блогера, не менее 5 млн рублей — за 25 страничек текста, «сделанного на коленке».

«Гайд Оксаны — это форменное издевательство над аудиторией. Информация по типу того, что в моей косметичке», — резюмировала Канасова.

Как ранее писал «Рамблер», Самойлова рассказала, что очень гордится своими достижениями — одна из ее фирм и она вместе с ней «стала резидентом »инновационного центра Сколково», второй проект, как убеждена девушка, должен получить широкую известность, поскольку «поможет всем стать здоровее».
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Оксана Самойлова , Сколково
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