Неелова «прошлась» по Гармашу

Актер Сергей Гармаш покинул театр "Современник" из-за "неоправданных ожиданий". Об этом сообщила РБК актриса Марина Неелова.

"Мне кажется такой "драматически" выстроенный уход оскорбленного Сергея Леонидовича Гармаша со сбора труппы больше связан с его личными амбициями и неоправданными ожиданиями, чем с творческими декларациями Дорогие артисты, давайте работать, а не разглагольствовать на тему защиты и "спасения" театра", — отметила Неелова.

По ее словам, традиции — "это не застывшая форма, а разумная эволюция", именно таким путем и идет новый художественный руководитель театра Виктор Рыжаков

Несколько дней назад Гармаш покинул "Современник", в котором играл с 1984 года. В открытом письме коллегам он назвал ситуацию в театре "чудовищной".

Актера, в частности, возмутил онлайн-проект, посвященный юбилею Победы в Великой Отечественной войне, часть высказываний в котором он счел "кощунством и провокацией". Гармаш отметил, что Рыжаков сначала подтолкнул актеров к участию в проекте, а затем отредактировал отснятый материал. Когда часть артистов возмутилась, им "просто закрыли рот, апеллируя к каким-то мнениям", добавил актер.