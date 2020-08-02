«Звонил пьяный в сопли»: Вокс о конфликте со Шнуровым

Алиса Вокс рассказала в беседе с Даной Борисовой в программе «Star Парад» на ФАН-ТВ о причине своего ухода из «Группировки Ленинград».
Алиса появилась в коллективе, заменив временно ушедшую в декрет певицу Юлию Коган. Однако Сергею Шнурову понравилось работать с Алисой, и в итоге после конфликта в коллективе ушла Юлия, пишет utro.ru.
«Юлии не понравилось, что он переделал одну песню и отдал ее мне. Она собрала вещи и уехала из Финляндии. Она сорвала запись альбома. Сергей такого выдержать не мог. Потом она без согласования с ним пошла вести телепередачу. Он, как человек авторитарный, такого не стерпел и с ней попрощался», — сообщила Алиса.
Но затем авторитарность Шнурова и его зависимость от перемен настроения оказали роковое воздействие и на Алису.
«Мне было тяжело, когда сегодня тебя любят, обожают, целуются в десна, а завтра при всей группе на тебя орут на пустом месте. Послезавтра тебе звонят пьяные в сопли: «Приезжай, давай поговорим». 17 часов ты сидишь, разговариваешь и не можешь отлучиться ни на секунду. В какой-то момент я поняла: либо я либо служение «Ленинграду», — призналась девушка.
Как ранее писал «Рамблер», Алиса Вокс, которую упрямо продолжают именовать бывшей солисткой группы «Ленинград», выпустила уже третий сольный альбом.