«Звонил пьяный в сопли»: Вокс о конфликте со Шнуровым

«Юлии не понравилось, что он переделал одну песню и отдал ее мне. Она собрала вещи и уехала из Финляндии. Она сорвала запись альбома. Сергей такого выдержать не мог. Потом она без согласования с ним пошла вести телепередачу. Он, как человек авторитарный, такого не стерпел и с ней попрощался», — сообщила Алиса.