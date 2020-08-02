«Звонил пьяный в сопли»: Вокс о конфликте со Шнуровым

Бывшая участница «Ленинграда» Алиса Вокс раскрыла причины ухода из группы. Согласно артистке, ей было тяжело из-за переменчивого настроения лидера коллектива Сергея Шнурова . Кроме того, она назвала его характер «авторитарным».

Певица Алиса Вокс в интервью телеведущей Дане Борисовой рассказала о том, почему покинула группу «Ленинград». По словам 33-летней артистки, ей было непросто справляться с непостоянным настроением Сергея Шнурова, лидера коллектива.

«Конечно, мне было тяжело, когда сегодня тебя любят, обожают, целуются в десна, а завтра при всей группе на тебя орут на пустом месте. Послезавтра тебе звонят пьяные в сопли: «Приезжай, давай поговорим». 17 часов ты сидишь, разговариваешь и не можешь отлучиться ни на секунду. Все это копилось. В какой-то момент я поняла: либо я, либо служение «Ленинграду».

Отвечая на вопрос о мужской привлекательности Шнурова, артистка сравнила его Владимиром Высоцким. «Сергей не в моем вкусе, хотя определенно можно сказать, что в нем есть большая часть обаяния. Вот, например, Высоцкий, его же нельзя назвать красавцем, но вокруг него тоже всегда вились женщины», — подчеркнула артистка.

Согласно Вокс, у Шнурова «авторитарный характер с истерическими и нарциссическими проявлениями». «Нельзя отрицать его талант, нельзя отрицать его гений в чем-то. В части конъюнктуры — он прям гений. Он всегда понимал течения до того, как они становились мейнстримом, — отметила певица. — Но у него бывали сильные перепады настроения».

Алиса Вокс пришла в «Ленинград» в 2012 году на смену ушедшей в декретный отпуск Юлии Коган . На ее счету в качестве участницы группы такие хиты, как «Патриотка», «Экспонат», «Плачу», «Сумка» и «Короче». Покинула коллектив Шнурова певица в марте 2016-го, объявив о начале сольной карьеры.

Комментируя уход Вокс, сам Шнуров заявил, что коллектив не умеет работать с «Богинями». «Я никому ничего не обещал. По собственной прихоти делаю из средних певичек вполне себе звездочек. Придумываю образ, материал, продвигаю. Решаю, как подать, чтобы их полюбили. Ну, не совсем их, образ, конечно, — подчеркнул музыкант в Instagram. — Придуманные мной и сделанные коллективом Героини мифа довольно быстро и наивно начитают сами верить в свою Божественную природу. А с Богинями мы не умеем. Мы тут горшки обжигаем».

В марте 2019 года Шнуров объявил о скором распаде «Ленинграда» после предстоящего стадионного тура. Однако уже летом 2020-го группа представила новый клип на песню «Фотосессия». По состоянию на 2 августа на YouTube его посмотрели более 2,1 млн раз, при этом соотношение лайков к дизлайкам составило 45 тыс. на 30 тыс. соответственно. Для сравнения — один из главных хитов группы «новой эры», «Экспонат», набрал более 162 млн просмотров и 927 тыс. лайков при всего 110 тыс. дизлайков.

Вместе с тем в июне этого года Шнуров был назначен генеральным продюсером RTVI. Как отмечалось в пресс-релизе, на телеканале он будет заниматься созданием и продвижением неновостных продуктов, формировать общую креативную стратегию развития и сетку вещания. Кроме того, ему предстоит отвечать за обновление и продвижение бренда канала.