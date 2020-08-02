«Папа краснел, видя тонну косметики»: Лиза Пескова

Дочь Дмитрия Пескова опубликовала в инстаграме большой пост о том, что в юности она вовсе не была гордостью родителей.

«Переходный период, прыщи и куча тряпок. Каждый раз, когда я приезжала в Москву и приходила на какие-то мероприятия, папа краснел, видя тонну косметики и абсолютно безвкусную одежду», — написала девушка.

Маму тоже Лиза, по ее словам, не особенно радовала.

«Особенно хорошо я помню, как в подростковый период маме было за меня стыдно, так как я абсолютно не разбиралась в правилах этикета. Я не могла запомнить все эти вилки и случаев а-ля из фильма «Красотка», где у Вивиен улетает улитка, у меня было достаточно».

Конечно, прошло время и сейчас все не так грустно.

«Я безмерно благодарна папе за то, что с раннего детства объяснил, что ничего в жизни не дается даром, в целом никогда не баловал и очень редко хвалил, таким образом мотивируя», — считает 22— летняя Лиза.

Многим подписчикам откровения Лизы Песковой показались странными. Ведь девушка родилась в благополучной семье.

«Лиза, Вы из семьи дипломатов, и поэтому я не думаю, что Вас с детства не приучали всем правилам этикета, включая и за столом — т.е. пользования столовыми приборами, в связи с этим, возможно Ваше описание о не умении пользоваться столовыми приборами для разных блюд немного преувеличено…»

Однако, как оказалось, все же детство Лизы было не таким безоблачным.