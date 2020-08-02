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«Папа краснел, видя тонну косметики, маме было за меня стыдно»: Лиза Пескова 

Ирина Лебедева 41 минуту назад
«Папа краснел, видя тонну косметики»: Лиза Пескова
Фото: Instagram
Дочь Дмитрия Пескова опубликовала в инстаграме большой пост о том, что в юности она вовсе не была гордостью родителей.

«Переходный период, прыщи и куча тряпок. Каждый раз, когда я приезжала в Москву и приходила на какие-то мероприятия, папа краснел, видя тонну косметики и абсолютно безвкусную одежду», — написала девушка.

Маму тоже Лиза, по ее словам, не особенно радовала.

«Особенно хорошо я помню, как в подростковый период маме было за меня стыдно, так как я абсолютно не разбиралась в правилах этикета. Я не могла запомнить все эти вилки и случаев а-ля из фильма «Красотка», где у Вивиен улетает улитка, у меня было достаточно».

Конечно, прошло время и сейчас все не так грустно.

«Я безмерно благодарна папе за то, что с раннего детства объяснил, что ничего в жизни не дается даром, в целом никогда не баловал и очень редко хвалил, таким образом мотивируя», — считает 22— летняя Лиза.

Многим подписчикам откровения Лизы Песковой показались странными. Ведь девушка родилась в благополучной семье.

«Лиза, Вы из семьи дипломатов, и поэтому я не думаю, что Вас с детства не приучали всем правилам этикета, включая и за столом — т.е. пользования столовыми приборами, в связи с этим, возможно Ваше описание о не умении пользоваться столовыми приборами для разных блюд немного преувеличено…»

Однако, как оказалось, все же детство Лизы было не таким безоблачным.

«Никто меня с детства ко всем деталям этикета не приучал, а в 9 лет меня отправили в интернат, воспитывали уже лет 16 «по ходу» развития событий и то не в сфере этикета».

Как ранее писал «Рамблер», дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Лиза заболела в Москве, обратилась за медицинской помощью и позднее сравнила опыт обращения к врачам в России и за рубежом.
Видео дня. В названии выставки "Эскимосы и Гренландия" откажутся от слова "эскимос"
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Шоу-бизнес , Дмитрий Песков , Москва
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