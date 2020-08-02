Собчак высмеяла квартиру мужа

На самом деле, Богомолову пришлось довольно долго жить на съемных квартирах, прежде чем он смог позволить себе приобрести московское жилье, сообщает портал zelv.ru.

«Вы бы видели эту квартиру. Костя купил ее сам. Там 60 квадратных метров. Он долго на нее копил», — саркастически заявила телеведущая во время интервью для Ютуб-канала «Редакция».

Что же касается доходов самой Ксении, то она отметила, что, хотя в глазах людей она практически олигарх, как Абрамович, но на самом деле это близко не так.

Светская львица, конечно, хорошо зарабатывает, но ни каких миллиардах речи не идет.