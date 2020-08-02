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«Вы бы видели эту квартиру!» Собчак обсмеяла жилье мужа 

Ирина Лебедева 30 минут назад
Собчак высмеяла квартиру мужа
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак рассказала о том, что слухи о доставшейся в подарок от мэрии Москвы ее супругу квартире — всего лишь домыслы.
На самом деле, Богомолову пришлось довольно долго жить на съемных квартирах, прежде чем он смог позволить себе приобрести московское жилье, сообщает портал zelv.ru.

«Вы бы видели эту квартиру. Костя купил ее сам. Там 60 квадратных метров. Он долго на нее копил», — саркастически заявила телеведущая во время интервью для Ютуб-канала «Редакция».

Что же касается доходов самой Ксении, то она отметила, что, хотя в глазах людей она практически олигарх, как Абрамович, но на самом деле это близко не так.
Светская львица, конечно, хорошо зарабатывает, но ни каких миллиардах речи не идет.
Как ранее писал «Рамблер», Ксения Собчак рассказывала:«Я, безусловно, богатый человек по меркам РФ, но я не олигарх. У меня есть большая квартира в Санкт-Петербурге, но я там не живу. В Москве я живу в маленьком таунхаусе за городом.
Видео дня. В названии выставки "Эскимосы и Гренландия" откажутся от слова "эскимос"
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Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Правительство Москвы
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