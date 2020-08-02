Аршавин судится выселяет дочь из квартиры

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Андрей Аршавин всерьез озабочен своими финансовыми делами. В первую очередь — слишком большими, по его мнению, расходами на бывших жен и на детей.

27 августа в Москве состоится судебное заседание по снижению алиментов Андрея Аршавина на троих детей от Юлии Барановской

Адвокаты Андрея спортсмена будут заявлять об уменьшении его доходов и невозможности платить деньги в прежнем объеме.

Как пишет «Комсомольская правда, на вопрос Барановской о том, как ее дети относятся к тому, что их папа судится, чтобы давать им меньше денег, она ответила:

»Дети об этом не думают, он просто папа. Другой вопрос, что дети когда-то вырастут».

А 23 сентября в Санкт-Петербурге начнется суд о выселении другой экс-жены Аршавина Алисы Казьминой с детьми из квартиры.

Иск подан от имени мамы Андрея — Татьяны Ивановны. Аршавин после развода с Барановской стал записывать всю недвижимость на мать.

Бабушка и отец хотят выселить Алису с Есеней и двумя детьми от первого брака.

После развода спортсмен выплачивает на Есеню алименты — порядка 300 тысяч рублей.

Ранее Алиса уже получала от Татьяны Аршавиной «требование о выселении» из квартиры до 1 марта 2020 года.

Их отношения не были официально зарегистрированы, однако за этот период они обзавелись тремя детьми.

В сентябре 2016 года Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой, в феврале 2017 года у них родилась дочь, в июле 2019 года они развелись.