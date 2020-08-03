Окружение Подольской подтвердило ее беременность

В последнее время всегда стройная Подольская предпочитает носить исключительно одежду свободного кроя, в микроблоге певицы нет новых фотографий, на которых артистка бы показывала фигуру. Особенно внимательные подписчики уже смогли рассмотреть округлившийся живот Натальи на некоторых снимках.

Журналисты связались со знакомыми пары, которые подтвердили, что Подольская действительно находится в положении. По их словам, супруги пока что не хотят рассказывать о пополнении и стараются как можно дольше скрыть беременность Натальи.

«Наташа безумно счастлива, как и Володя, ведь они так хотели еще детей! То, что не хотят делиться с поклонниками, вполне нормально, дайте им время», — рассказали «СтарХиту» в окружении пары.

Наталья и Владимир уже воспитывают сына Артемия, а поклонники давно ждут, когда супруги решатся на второго малыша. Наталья не исключала, что вновь станет мамой, но все предположения пользователей о беременности в последние несколько лет опровергала.